Scooterrijdster geschept in Twijzel

Publicatie: di 26 september 2017 09.20 uur

TWIJZEL - Een vrouw is dinsdagochtend rond 8.45 uur gewond geraakt bij een ongeval op de doorgaande weg van Twijzel. De vrouw stak ter hoogte van Houtbouw Egypte de weg over en ze zag een automobilist over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

Zowel de politie als een ambulance zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.