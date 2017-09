Anderhalve ton niet geoormerkt voor Opeinde

Publicatie: vr 22 september 2017 16.50 uur

OPEINDE - De anderhalve ton, bestemd voor recreatieve haven in Opeinde, gaat niet bij voorbaat naar een plan b. Toch stelt wethouder Ron van der Leck het dorp gerust. "Als het plan lukt, dan sta ik er voor het geld daarvoor te gebruiken."

Enkele politieke partijen voelden wel wat voor de oproep van Plaatselijk Belang Opeinde. Het eerste plan strandde op de grondverwerving, maar nu lijkt het er op dat een afgeslankt plan wel doorgang kan vinden. Twee weken geleden vroeg voorzitter Jentje Steegstra daarom aan de gemeenteraad om de anderhalve ton te oormerken voor die ontwikkeling. Een meerderheid van de raad zag dat niet zitten. "Financiering volgt plan en niet andersom", verwoordt raadslid Dennis de Calonne het standpunt van de ChristenUnie-fractie.

"We moeten eerst kijken of het plan haalbaar is. Zo wachten we nog op toestemming van de provincie over de afstand tussen de brug en de steigers", vertelt Ron van der Leck, "Het is nog in planfase. Er zijn nog wat haken en ogen. Dat vormt een risico om het geld nu al te oormerken. Maar indien het plan zo wordt uitgevoerd als wij denken, dan willen we die anderhalve ton daar best voor inzetten."

De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met de plannen voor de recreatieve ontwikkelingen rondom De Leijen.