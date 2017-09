Toch recreatieve impuls rondom De Leijen

Publicatie: zo 10 september 2017 13.27 uur

OPEINDE - De gemeenteraad van Smallingerland neemt over twee weken een besluit over de passantenvoorzieningen Lits-Lauwersmeerroute. Onderdeel was de komst van een haven in Opende. Over dat plan wordt al tien jaar gesproken, maar het strandt nu op grondverwerving. In afgeslankte vorm kan het plan mogelijk toch doorgang vinden.

Eerder bleek dat twee beoogde locaties voor de passantenhaven om verschillende redenen niet mogelijk waren. Pas later is de plek van de botenopslag naast de brug in de Hegewei in beeld gekomen. Vanaf 2013 is in samenspraak met dorpsbelang en de ondernemer van de botenopslag een voorlopig schetsplan ontwikkeld voor een kleine passantenhavenhaven tussen de Hegewei en de Tije Blauwsingel. Om het benodigde haventje te realiseren heeft de gemeente in 2015 besloten bovenop de beschikbare 180.000 euro vanuit het Friese Merenproject, 320.000 euro beschikbaar te stellen. De onderhandelingen over de grondverwerving liepen echter vast.

Inmiddels is als alternatief samen met Staatsbosbeheer een plan bedacht aan De Leijen bij Rottevalle. De plek wordt al gezien als recreatief knooppunt voor fietsers en wandelaars. Door een deel van de oever op te waarderen tot een kade met walstroom, drinkwatertappunten, oplaadpunten en een vuilwaterstation wordt de plek aantrekkelijker voor de watersport. De 180.000 euro uit het Friese Merenproject kan daar voor worden ingezet. De gemeente stelt 170.000 euro uit het potje voor de plannen voor het haventje in Opeinde beschikbaar. De recreatieve ondernemers, onder andere Pier Hagen van Paviljoen De Leijen, juichen het plan toe. Ook Gerrie Posthumus van Watersportvereniging De Leijen is enthousiast. "Een leuke uitbreiding. We merken dat de haven voller is dan ooit, dus zo鈥檔 plan is prachtig. Wij hopen dat wij als watersportvereniging ook voor de praktische uitvoering worden gevraagd mee te denken."

Niet iedereen is positief. De caravaneigenaren op Camping De Leijen hopen de initiatieven te keren. Nu is het terrein afgesloten, maar met de komst van een openbaar toegankelijk looppad achter de camping langs verandert dit, legt Wietze van der Meer van Stichting Camping De Leijen uit. "Het gesloten karakter gaat verloren." Hij hoopt wel op andere ontwikkelingen. Voor de camping geldt momenteel namelijk een uitsterfbeleid. Door het wederom toelaten van toercaravans kan er weer wat levendigheid ontstaan.

Ondertussen vinden er in Opeinde weer gesprekken plaats over plan b. Plaatselijk belang juicht een second best-scenario toe. "Wij betreuren dat de onderhandelingen over de grondverwerving niet het gehoopte resultaat heeft opgeleverd. We gaan nu voor het alternatief. Onze vraag aan de gemeente is om de overgebleven 150.000 euro hiervoor te oormerken. Laat het geld niet verdwijnen in een fonds of een potje. Ook willen we vragen om alles wat eventueel in de plannen rondom De Leijen overblijft in dit plan te steken. Omdat deze beoogde passantenvoorzieningen op dezelfde plek kleiner zijn is grondverwerving niet meer de bottleneck, dus denken we dat het veel makkelijker en sneller gaat. We hebben bewondering voor de ondernemer, die zelfs na tien jaar, nog zijn nek hiervoor durft uit te steken", legt voorzitter Jentje Steegstra van Plaatselijk Belang Opeinde uit.