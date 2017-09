Berouwvolle glasgooier wil verwondingen overnemen

Publicatie: do 21 september 2017 12.30 uur

LEEUWARDEN - De 19-jarige Drachtster die donderdag tegenover rechter Maaike de Wit zat had heel veel wroeging: het speet hem enorm dat hij op 23 april in een drukke horecagelegenheid aan de Noordkade een bierglas had gegooid waardoor iemand gewond was geraakt in zijn gezicht. Het wrange was, dat degene die de verwondingen had opgelopen er niets mee te maken had, de Drachtster mikte op iemand anders. Diegene was een paar tellen eerder tegen hem aan gelopen.

Van wat er daarna was gebeurd, was de verdachte weinig bijgebleven. Zijn herinnering begon weer te werken op het moment dat hij op het politiebureau zat. Maar het stond als een paal boven water dat hij met een bierglas had gegooid, waardoor iemand in het uitgaanspubliek was geraakt. Het bierglas versplinterde, met als gevolg een paar losse tanden en verwondingen in het gezicht en op de onderarm van de persoon die het glas tegen zich aan kreeg.

De Drachtster had tegen de politie gezegd dat hij 'ontzettend boos' was geworden nadat hij een beuk had gekregen. Om dan meteen zo buitensporig te reageren, daar moest wel meer achter zitten. En dat bleek ook zo te zijn: de Drachtster is vroeger gepest, de onderliggende frustraties kwamen naar boven op het moment dat iemand tegen hem aan botste. Hij had nooit eerder over dat verleden gesproken, maar dat doet hij nu wel zei hij. Hij heeft -via Whatsapp- zijn excuses aangeboden aan het slachtoffer.

Tegen de reclassering had hij gezegd dat hij enorm veel spijt had, hij had de verwondingen van de andere jongen wel over willen nemen. Die spijt was oprecht en viel hem te prijzen, vond rechter De Wit. Zij zag het als positief dat de verdachte aan zichzelf wilde werken. Omdat er te weinig bekend was over de verwondingen van het slachtoffer, ging de rechter uit van een mishandeling, niet van een zware mishandeling. Zij veroordeelde de Drachtster tot een werkstraf van 60 uur plus 20 uur voorwaardelijk.