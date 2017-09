Filmpje van GHB-gebruikers op Facebook gezet

Publicatie: wo 13 september 2017 17.00 uur

LEEUWARDEN - De 31-jarige Westereender was des duivels toen hij vernam dat zijn (ex-) vriendin nog tijdens hun relatie met zijn 'beste maat' naar bed was geweest. De Westereender plaatste filmpjes op Facebook waarin te zien was dat zijn ex en zijn kameraad GHB gebruikten, vergezeld van de tekst dat ze aan het 'trippen' waren. In werkelijkheid gebruikte het stel al een poos geen GHB. Via een gesproken Whatsapp-bericht had de man de ex en de vriend met de dood bedreigd.

Woensdag op de zitting van rechter Kees Post zei de Westereender dat hij echt spijt had. 'Het is in een opwelling gebeurd', zei hij. Volgens hem was hij eerst bedreigd door zijn maat, voor hij zelf in de fout ging. Hij speelde met vuur, hij liep in maar liefst drie verschillende proeftijden van evenzoveel rechterlijke vonnissen. In totaal hing hem zo'n acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf boven het hoofd.

Daar was hij zich terdege van bewust. 'Ik heb een stok achter de deur, die is zo dik als een boomstam', aldus de Westereender. En dat terwijl het na een slechte periode langzamerhand de goede kant op gaat. Hij heeft een huisje, is van de drugs af en er wordt aan gewerkt om zijn schulden op te lossen. Het filmpje heeft een paar uur op Facebook gestaan, voor de verdachte het er weer vanaf haalde. Daar hield de rechter rekening bij bij het bepalen van een straf.

Ook liet Post meewegen dat de Westereender als verminderd toerekeningsvatbaar beschouwd moet worden: hij kan volgens de GGZ vanwege een stoornis zijn impulsen niet goed onder controle houden. Verder liet Post meewegen dat de man bezig is zijn leven op orde te krijgen. Voor het Facebookfilmpje en de bedreigingen kreeg hij twee maanden voorwaardelijke celstraf, met drie jaar proeftijd. Van de voorwaardelijke straffen zette Post een week om in een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het restant blijft voorlopig boven het hoofd van de Westereender hangen.