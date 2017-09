Pony overleden na val uit paardenwagen op A7

Publicatie: ma 04 september 2017 17.44 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Een pony is maandag op de snelweg A7 bij Drachten overleden nadat het dier uit een vrachtwagen was gevallen. De pony brak tijdens het rijden los en het dier heeft vervolgens een deur opengeschopt. Het dier raakte bij de val op de weg zwaargewond. Ondanks de drukte op de weg raakten andere weggebruikers niet betrokken bij het incident. Een dierenarts heeft de pony later laten inslapen.

Vanwege de gehele situatie ontstond er in beide richtingen een file waardoor het doorgaande verkeer flinke vertraging opliep. In verband met de afhandeling werd een rijstrook afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Even na 18.00 uur is de weg weer vrijgegeven.

