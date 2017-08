Scooter gestolen bij busstation in Drachten

Publicatie: ma 28 augustus 2017 18.30 uur

DRACHTEN - Vanaf het Van Knobelsdorffplein in Drachten is zondagavond of maandag een scooter gestolen. De diefstal vond plaats tussen zondag 20.30 uur en maandag 13.00 uur.

De scooter had als kenteken DGF-45N en het betreft een zwarte Turbho RI 50. De politie roept getuigen op om zich te melden. De foto is van een soortgelijke scooter (hetzelfde type en merk).