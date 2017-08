Pit-stop Lagonda's bij Fogelsangh-State

Publicatie: za 26 augustus 2017 17.40 uur

VEENKLOOSTER - De internationale club van Lagonda’s had zaterdagmorgen een pit-stop op Fogelsangh-State in Veenklooster. De veertig Lagonda's reden een toerrit door Noordoost-Fryslan, ze waren in Beetsterzwaag gestart. Bij aankomst in Veenklooster kreeg het gezelschap eerst koffie met oranjekoek waarna er een rondleiding was door de Fogelsangh-State.

Voor Fogelsangh-State stonden de veertig Lagonda's opgesteld. Voor echte liefhebbers was het moment om de mooiste foto te maken. Burgemeester Gerbrandy was ook aanwezig en hij reed samen met zijn vrouw mee naar Twijzelerheide waar hij het oldtimerfestival ging openen. De oldtimers hebben een rondje over het festivalterrein gereden en vervolgden daarna de toerrit naar Earnewâld.

Het bedrijf Lagonda Engineering Co. werd in 1906 opgericht door de Amerikaanse ondernemer Wilbur Gunn, in het Engelse Staines (Middlesex). In 1935 won de Lagonda 45MR de 24 uur van Le Mans. Tot 1965 werd Lagonda als aparte merknaam gebruikt. De laatste auto van dit merk was de Lagonda Rapide. In 1976 bracht Aston Martin Lagonda op de markt. Daarna bleef het lang stil. In 2008 maakte Aston Martin bekend dat het weer auto’s zal gaan produceren van het merk Lagonda.

FOTONIEUWS