CH Burgum krijgt in Anja Veldman sterke winnares

Publicatie: zo 20 augustus 2017 14.14 uur

BURGUM - Ze was op voorhand niet direct een van de favorieten voor de afsluitende Grote Rabobank Prijs van Burgum, maar ze won hem wél, deze aantrekkelijk gedoteerde GP. En ze deed dat op een niet mis te verstane manier. Van de vijf nul fouters in deze Z en ZZ rubriek was zij de snelste in de barrage. Voor die ‘belle’ plaatsten zich achtereenvolgens Anke Marije de Vries, Rink Jan Dijkstra, Wim Pomp, Gerrit Veenstra en Anja Veldman. Die barrage was een uiterst selectieve rondgang over de zich verrassend goed houdende zandbak van Manege It Heechhiem in Burgum.

Gestoken door meester-bouwer Wietze van der Velde, zo ongeveer de huis-bouwmeester van het Concours Hippique van Burgum, en dat betekende dat de deelnemers een parcours voor de kiezen kregen dat er niet om loog. Maar het was een fair parcours waarin enerzijds de deelnemers al hun kunnen op tafel moesten gooien en anderzijds wisten dat er geen onmogelijke dingen van hen en hun paarden werden gevraagd. Moeilijk, maar eerlijk dus.

Anke Marije de Vries opende het bal met een knappe foutloze rit in 36.91 sec. Goed, snel, maar het was uiteraard de vraag of het genoeg zou zijn voor de hoofdprijs. Met andere woorden, kon het nog sneller? Rink Jan Dijkstra beet zich stuk op het aspect foutloos, hij kreeg ruzie met een balkje en was daarmee dus kansloos. Datzelfde overkwam Wim Pomp, hoewel zijn tijd met 33 seconden akelig snel was. Gerrit Veenstra deed het beter, hij bleef foutloos en zijn 34.07 sec leek goed voor bingo. Alleen Anja Veldman zou hem nog van die lonkende enveloppe af kunnen houden.

En toen werd het dus pas echt spannend. Anja Veldman had in eerdere parcoursen al laten zien waartoe zij en haar Djoost Again in staat waren, maar nu gold natuurlijk ook de druk van het moeten. Met andere woorden, had ze haar zenuwen genoeg onder controle om die druk aan te kunnen. Ze ging als een speer over het parcours, geconcentreerd ging ze letterlijk ‘kort door de bocht’ en toen ze ook de laatste hindernis had genomen en de klok bleef stilstaan, klonk er gejuich vanaf Djoost Again en vanuit het publiek: Anja Veldman was foutloos en had bovendien met een verbazingwekkend snelle 32.19 sec deze aflevering van de Grote Prijs van Burgum gewonnen. En daarmee plaatste ze zich in een even lange als illustere rij met klinkende namen als die van Menno Botma, Sacha Dito, Adriaan van der Veer, Folkert Kelderman, Hans de Vries, Nathalie van der Mei en Jur Vrieling. Als je in die eregalerij staat kun je wat, ben je iemand in het hippische wereldje. De tweede plaats was voor Gerrit Veenstra en de derde stek op het virtuele podium was voor Anke Marije de Vries. Vrijdag was het tweedaagse festijn geopend door onder ander een prachtige en goed bezette ponyrubriek. Daar was dubbel succes voor Jan de Boer van de Eastermarder Marruters. Hij won lieft twee rubrieken, de ene op Rocky B, de andere op Kantje’s Freek.

Voorzitter Sita Bouius toonde zich na afloop uiterst tevreden: moe maar voldaan: “It wie in bealch fol wurk, mar danzij al dy frijwilligers hawwe wy der in prachtich CH fan makke.”

