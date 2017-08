Boete niet betaald, politierechter verhoogt boete

Publicatie: ma 14 augustus 2017 12.00 uur

LEEUWARDEN - Voor het bezit van 11,7 gram hennep moet een 21-jarige Noardburgumer een boete van 130 euro betalen of hij gaat twee dagen de cel in. Dat besloot de politierechter op de rechtbank in Leeuwarden toen zijn zaak maandagochtend werd behandeld. In principe was er ook nooit een zitting geweest als de Noardburgumer de destijds opgelegde boete van 100 euro gewoon had betaald. Hij was maandag niet aanwezig.

De politie had de man op bevrijdingsdag in 2016 in Leeuwarden aangehouden omdat hij 11,7 gram hennep bij zich had. De agenten hadden het idee dat hij in drugs handelde en nadat hij toestemming gaf om in zijn tas te kijken, kwamen 9 zakjes wiet tevoorschijn. Hij had tevens een joint in zijn achterzak. De Noardburgumer kreeg een boete van 100 euro omdat hij meer wiet in zijn bezit had dan is toegestaan. Hij had tegen de politie gezegd dat het voor eigen gebruik was en dat hij de hennep in meerdere coffeeshops in Amsterdam zou hebben gekocht.