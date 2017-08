Boze buurman eist 1 miljard schadevergoeding

Publicatie: ma 07 augustus 2017 14.30 uur

LEEUWARDEN - In een vrij eenvoudige mishandelingszaak had een inwoner van Wijnjewoude een schadevergoeding van maar liefst 1 miljard euro ingediend. Een astronomisch bedrag, waarvan officier van justitie Sus Broekstra maandag zei dat het 'onredelijk' was en afgewezen moest worden. Politierechter Klaas Bunk was het met de officier eens. Hij wees het bedrag af, in plaats van het niet ontvankelijk te verklaren.

In dat laatste geval zou de indiener van de claim nog een civiele procedure kunnen starten, dat kan nu dus niet. De man zou op 6 mei vorig jaar door zijn buren zijn mishandeld. De 54-jarige buurman zou hem de keel hebben dichtgeknepen en met een hooivork hebben gedreigd. De buurvrouw (49) zou de buurman hebben geslagen. De twee zaten maandag beide tegenover rechter Bunk.

Ze liggen al een paar jaar overhoop met de buurman. En zij niet alleen. 'Hij heeft met alle buren ruzie', zei de Wijnjewoudster. De man zou om het minste of geringste de politie en de gemeente bellen. Hij zou hun hebben uitgemaakt voor wanbetalers en fraudeurs. Op 6 mei ging het fout, toen de de mannelijke verdachte hoorde dat de buurman hem en zijn vrouw tegenover iemand anders zwart maakte.

De verdachte wilde verhaal halen, maar de buurman zou dreigend een hooivork omhoog hebben gehouden. Hij had de hooivork afgepakt en de buurman tegen een muur gedrukt. Het was meer uit zelfverdediging geweest, vond de Wijnjewoudster. Zijn vrouw kwam erbij en gaf de buurman een klap tegen het hoofd. Meer was er niet gebeurd, volgens de verdachten. De situatie is niet verbeterd. 'Hij blijft provoceren', zei de Wijnjewoudster.

Hij en zijn vrouw hebben eieren voor hun geld gekozen: ze gaan zo snel mogelijk verhuizen. Zodra er een huis beschikbaar is, gaan ze weg uit Wijnjewoude. 'Een vervelende burenruzie', stelde de officier. Broekstra vond het 'een mishandeling van de lichtste categorie'. Zij stelde voor om de verdachten schuldig te verklaren aan mishandeling van de buurman, maar een straf achterwege te laten. 'Een perfecte eis', vond Bunk, hij vonniste overeenkomstig.