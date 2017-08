Mannen gepakt na inbraak in Lichtpuntloods

Publicatie: ma 07 augustus 2017 09.33 uur

KOLLUMERZWAAG - De politie heeft zondagnacht twee inbrekers uit de gemeente Woerden opgepakt in Kollumerzwaag. Het duo had rond 2.00 uur een inbraak gepleegd in de Lichtpuntloods aan de Harmsmidswei in het dorp. Ze waren naar binnen (of buiten) gekomen door een raam te forceren. Een getuige had de twee gehoord en de politie gebeld. Hij was zelf ook op de fiets achter de mannen aangegaan.

Meerdere politie eenheden zijn ter plaatse gegaan, waaronder de hondengeleider en de politiehelikopter. Na een zoekslag zijn de twee mannen uit de gemeente Woerden later aangehouden. De eerste verdachte kon vrij snel worden opgepakt. De urenlange zoekactie naar de tweede verdachte ging daarna door. Er werd vervolgens een voertuig aan de Cedelshof in beslaggnomen. Na een tijdje kwam de tweede verdachte bij de auto en is daar door de politie aangehouden.

Voor zover bekend, is er alleen wat kleingeld buitgemaakt.