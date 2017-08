Veenhoopfestival weer van start

Publicatie: za 05 augustus 2017 19.58 uur

DE VEENHOOP - Het jaarlijkse Veenhoopfestival is weer van start.

Op vrijdagavond kon het publiek zich vermaken bij o.a. Miss Montreal en De Bökkers. Maar het vierdaagse festival biedt de komende dagen nog een ruim aanbod aan muziek. Zo speelt zaterdagavond de wereldbekende band Megadeth met in het voorprogramma The Paceshifters.

Op zondagmiddag is er een zeer ruim aanbod

aan muziek. Zo spelen er o.a : De Suskes, Jack Bottleneck, Jannes, De Lawineboys, De Doelleazen en Vangrail.

Op de afsluitende maandag spelen nog De Hunekop

en Memphis Maniacs.

FOTONIEUWS