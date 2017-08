Geen water uit kraan ten zuidwesten van Drachten

Publicatie: do 03 augustus 2017 20.00 uur

OLDEHOLTPADE - Een groot aantal dorpen ten zuidwesten van Drachten kampte donderdagavond met een waterstoring. De storing ontstond aan het begin van de avond. Tientallen mensen melden deze site dat er geen water (of verminderde druk) uit de kraan komt. Het betroffen onder andere de dorpen Wolvega, Blesdijke, de Bles Nijeberkoop, Noordwolde, Oldebekoop, Gorredijk, Jubbega, Oldeholtpade, Steggerda, Elsloo, Katlijk en Beetsterzwaag.

Vitens kon rond 20.00 uur melden dat de storing weer verholpen was. De storing was in het pompstation in Oldeholtpade.

Het kan zijn dat er nog enige tijd bruin water uit de kraan komt. Klik hier voor meer informatie hierover.