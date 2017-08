Jaarmarkt en natuurmarkt in Buitenpost

Publicatie: wo 02 augustus 2017 15.52 uur

BUITENPOST - Tijdens de feestweek in Buitenpost wordt altijd op de eerste woensdag in augustus de jaarmarkt gehouden. In en rondom de winkelstraat stonden woensdag weer veel kraampjes opgesteld vanaf 8:00 uur. De markt trekt zoals elke jaar veel mensen naar Buitenpost.

Natuurmarkt De Kruidhof

Dit jaar organiseerde De Kruidhof de 28e Natuurmarkt tijdens de Buitenposter Feestweek. Een markt in en rondom De Kruidhof met meer dan 60 standhouders. Ook dit jaar was er weer een breed aanbod van standhouders variërend van streekproducten, verzorgingsproducten, honing, sieraden, shawls, tassen en biologische producten.

De bezoekers konden in de grote Verkooptuin van De Kruidhof terecht voor een grote collectie bijzondere kruiden, fruitbomen, heestersoorten, rozen en vaste planten.

FOTONIEUWS