OM eist werkstraffen voor hennepteelt in Gorredijk

Publicatie: vr 28 juli 2017 16.25 uur

GRONINGEN - Het Openbaar Ministerie (OM) eist voor het telen van hennep, stelen van stroom en verboden wapenbezit een werkstraf van 240 uur voor een 35-jarige man uit Gorredijk. Zijn 48-jarige (inmiddels ex) vrouw zou voor haar rol een werkstraf van 180 uur moeten krijgen. Daarnaast eiste de officier voorwaardelijke celstraffen tot zes maanden.

Mail

De politie kreeg in oktober 2014 een tip via de mail. Daarin werd geschreven dat de agenten in een bedrijfspand aan De Klok een hennepkwekerij zouden vinden. De politie liet een energiebedrijf metingen doen naar het verbruik. Rondom het pand werden camera’s opgehangen.

Forse kwekerij

Dit alles leidde uiteindelijk op 3 maart 2015 tot een doorzoeking van het bedrijfspand. De agenten doorzochten ook de woning van dit paar in Tijnje. Daar vonden de agenten een pistool, munitie en pepperspray. In het bedrijfspand vond de politie een kwekerij met 1132 hennepplanten.

Echtscheiding

Alleen de man verscheen op de zitting in Groningen. De vrouw wilde niet komen, omdat beiden in een scheiding zijn gewikkeld. De man ontkende de hennepkwekerij. Hij verhuurde het pand aan een Pool, die verder onbekend bleef.

Geur

De officier geloofde dit niet. Op camerabeelden was te zien dat de man en zijn vrouw regelmatig het bedrijfspand in en uit liepen. Het gebouw verkeerde volgens de officier in een slechte staat. Tijdens de inval zou daar een zware henneplucht hebben gehangen. Die niet onopgemerkt kon blijven.

Verdiensten

De officier hield in haar strafeis rekening met de ouderdom van de zaak. Het OM denkt dat het stel ruim 220.000 euro heeft verdiend aan de hennepteelt. Hier voor wordt een aparte procedure gestart.

De uitspraak is op 11 augustus.