Achtkarspelen wil ouderen vitaler maken

Publicatie: wo 19 juli 2017 19.15 uur

BUITENPOST - Eind september start de gemeente Achtkarspelen met de uitvoering van het programma Sociaal Vitaal in de dorpen Harkema, Boelenslaan, Twijzel en Twijzelerheide. Doel van Sociaal Vitaal is het bevorderen van de vitaliteit van ouderen in de leeftijd 65-80 jaar. Het programma is bedoeld voor ouderen die behoefte hebben om hun lichamelijke conditie en hun sociale weerbaarheid te bevorderen. Ouderen die onvoldoende bewegen, die zich eenzaam voelen en die beter willen leren omgaan met veroudering komen in aanmerking voor het programma.

Sociaal Vitaal programma

Het Sociaal Vitaal programma is ontwikkeld door de stichting GALM en er zijn tot nu toe 17 lokale projecten Sociaal Vitaal uitgevoerd. Sociaal Vitaal is een gecertificeerd programma dat heeft aangetoond dat het de lichamelijke conditie en sociale weerbaarheid effectief verbetert. Het programma wordt uitgevoerd door de gemeente Achtkarspelen in samenwerking met de zorggoep Kwandrantgroep, KEaRN Welzijn, SportFryslân en de Stichting GALM. Silvia Stavleu treedt op als lokale projectcoördinator voor het programma.

Het Sociaal Vitaal programma start met het persoonlijk benaderen van ouderen in de leeftijdsgroep 65-80 jaar om uitleg te geven over het programma en om inwoners die daar behoefte aan hebben uit te nodigen om deel te nemen aan het programma.

Test

Aan inwoners die belangstelling hebben voor het programma wordt een test aangeboden waarin naast bloeddruk, beenkracht, armkracht en uithoudingsvermogen ook vragenlijsten worden afgenomen over eenzaamheid en weerbaarheid. Na afloop van de test krijgen deelnemers advies en kunnen ze zich inschrijven voor deelname aan het programma.

Het programma bestaat uit een wekelijks beweegprogramma van 60 minuten waarin tijdens de beweeglessen aandacht wordt besteed aan het trainen van sociale vaardigheid en sociale weerbaarheid. Er wordt na afloop wordt er met de deelnemers koffie gedronken en tijdens het koffiedrinken wordt er aandacht besteed aan gezondheidsvoorlichting.

Deelname

Het Sociaal Vitaal programma wordt uitgevoerd in de dorpen Harkema, Boelenslaan, Twijzel en Twijzelerheide en wordt begeleid door een speciaal opgeleide docent. Per les wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50 per persoon per les.

Voor vragen over deelname aan het Sociaal Vitaal programma kunt u terecht bij silvia.stavleu@kearn.nl telefoonnummer 0511-46 52 00.