Werklozen aan de slag bij de gemeente

Publicatie: wo 19 juli 2017 19.05 uur

BUITENPOST - De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zetten zich in om binnen de organisatie banen te creëren voor werklozen. Samen met Start People zetten ze hiervoor een flexpool op. Men kan aan de slag in het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeenten als flexibele medewerkers. Bij deze balie komen inwoners langs met hun vragen. De gemeenten bieden drie kandidaten per jaar een werkervaringsplek.

Flexibele medewerkers

De werkervaring is voor een periode van drie maanden. Bij goed functioneren is er kans op een verlenging met drie maanden. Na de werkervaringsperiode komt de kandidaat in aanmerking voor een tijdelijk dienstverband bij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel voor een periode van vijf maanden. Daarna komt de medewerker in een flexpool, is goed opgeleid en beschikt over brede ervaring. Medewerkers zijn na het traject niet alleen inzetbaar bij de gemeente maar ook bij andere organisaties.

Naar een betaalde baan

De arbeidsbemiddelaar van de gemeente neemt contact op met werkzoekenden met een bijstandsuitkering. Zij beoordeelt of de kandidaat past binnen het functieprofiel. Als de medewerker door het KCC is aangenomen zorgt de arbeidsdeskundige, samen met Start People, voor coaching en begeleiding van de medewerkers. De medewerker kan gebruik maken van het netwerk van Start People wanneer hij of zij deel uitmaakt van de flexpool. Hierdoor gaan zij van flexibele medewerkers naar een volwaardige betaalde baan op de arbeidsmarkt.