Wederom uitstel toekomstbesluit Caparis

Publicatie: di 11 juli 2017 12.47 uur

DRACHTEN - Directeur Alex Bonnema van Caparis heeft aan de betrokken gemeenten gevraagd het besluit over de herstructurering van de sociale werkvoorziening uit te stellen. Hij wil een nieuw plan schrijven waar de meeste draagvlak voor is en het beste kan worden uitgevoerd.

De mededeling werd maandagavond door wethouder Roel Haverkort van gemeente Smallingerland voorafgaand aan het debat over Caparis gedaan. De politieke partijen stemden in met het nieuwe uitstel. Raadslid Henk Gomis van D66 noemde dit 'vervelend', maar benadrukte dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. "Het gaat ons om een goed besluit voor de 2300 sociale werkplaatsmedewerkers."

Fractievoorzitter Jan Groen van het CDA vond het 'curieus' dat er vlak voor een belangrijk debat zo’n draai komt. Alex Bonnema predikte vorige week nog een boodschap over rust en duidelijkheid in een speciale Ronde Tafelbijeenkomst over Caparis. "Hij is echter deze week langs de acht verschillende gemeenten geweest. Er is overeenstemming als het gaat om Caparis 'beschut binnen'. Over de overige taken zijn de meningen te verschillend", legt Roel Haverkort uit.

Met de huidige verdeeldheid dreigt een situatie waarin Caparis in ieder gemeente anders wordt benaderd en ingezet. Een oplossing zit volgens Bonnema niet in de drie scenario’s van herstructurering waar de verschillende gemeenten een besluit over konden nemen. "Gezien de situatie wil hij nu zelf met een nieuw voorstel komen. Overigens merk ik dat ondanks dat wij het als acht gemeenten oneens zijn er wel steeds meer een gezamenlijk gevoel en verantwoordelijkheid voor Caparis ontstaat."

Het nieuwe plan moet met een beetje geluk na de zomer aan de gemeenten en de lokale politici worden teruggekoppeld. Uiteindelijk moet het uitvoeringsplan dan voor het einde van het jaar worden vastgesteld.