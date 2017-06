Geschuif met laatste miljoen om nieuwbouw zwembad

Publicatie: vr 30 juni 2017 07.00 uur

DRACHTEN - Het geschuif met het laatste miljoen voor de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten doet politieke wenkbrauwen fronsen. De provincie Fryslân wil geen vijf maar maximaal vier miljoen uit de pot voor infrastructurele projecten in Drachten en Heerenveen halen. De gemeente Smallingerland gaat met tegenzin akkoord. Burgemeester Tjeerd van Bekkum noemt het 'een probleem van de provincie' als er onverhoopt geld voor plannen voor de bovenlokale infrastructuur rond Drachten nodig is. Op dit moment is dat nog niet het geval.

Van de benodigde 20 miljoen euro voor het nieuwe zwembad draagt Smallingerland de helft bij. De provincie beperkt de bijdrage uit de infrastrucuurpot, de zogeheten Investeringsagenda Drachten-Heerenveen, tot 4 miljoen euro. Gedeputeerde staten willen dat de partners binnen het samenwerkingsverband uit eigen eigen middelen dan wel de investeringsagenda het resterende miljoen vinden. "Een sigaar uit eigen doos", zo wordt de actie van de provincie betiteld. Het geld komt uit de pot, waarover provincie met de gemeenten Smallingerland, Heerenveen en het bedrijfsleven afspraak heeft gemaakt.

De raadsfracties van Smallingerland zijn over het algemeen tevreden over de ambities van het college inzake de nieuwbouwplannen. Voordat de plannen definitief worden vastgesteld, willen de raadsleden wel hun ei kwijt. Wethouder Jos van der Horst heeft die toezegging gedaan. Daarbij waarschuwde hij wel dat elke uitbreiding van de huidige ideeën geld gaat kosten. De raadsfracties wijzen onder andere op de locaties en de bereikbaarheidheid. Ook noemden ze plannen voor een zonneweide, speciale baden voor ouderen en gehandicapten en de investering in bijvoorbeeld een pelletkachel om te besparen op stookkosten.

Met een streefgetal van 500.000 bezoekers per jaar hoopt Drachten een wedstrijdbad van 50 meter te krijgen, dat voor alle doelgroepen geschikt is en 'een zwemparadijs voor Noord-Nederland' wordt.