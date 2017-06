Weinig bijval in interpellatiedebat Waaksma

Publicatie: vr 30 juni 2017 00.58 uur

DOKKUM - Een poging van oppositiepartijen VVD en Dongeradeel Sociaal om de boel in de gemeenteraad van Dongeradeel op te stoken is donderdagavond niet gelukt. De fracties vroegen een interpellatiedebat met Pytsje de Graaf aan over de aanbesteding van een deel van het taxivervoer in Noordoost Friesland. De partijen kregen niet alleen van de wethouder, maar ook van nagenoeg alle partijen in de raad de wind van voren. “Dit is volkomen overtrokken en dit zijn zeer suggestieve vragen”, zei Cootje Klinkenberg van de PvdA ter verdediging van de FNP-wethouder. De fracties stelden twaalf vragen, waarvan een groot gedeelte tijdens een eerdere bijeenkomst al was beantwoord. “Deze heren luisteren helemaal niet”, vulde Klinkenberg aan.

Ter verdediging van de eigen wethouder sprak Fedde Breeuwsma van de FNP over populisme. “Hjir wurdt op de frou spile. DS en de VVD wolle kennelijk bloed sjen”, zei Breeuwsma. Jannie van Midlum van Algemeen Belang Dongeradeel had evenmin een goed woord over voor de actie van de VVD en Dongeradeel Sociaal. “Ga in de hoek staan en schaam je”, zei ze. En hoewel Jouke Douwe de Vries van die partij en VVD-er Anton van der Aar stevig het debat in gingen, kregen ze geen bijval tijdens het interpellatiedebat.

Vanwege de fouten die in de aanbesteding gemaakt zijn, hebben de betrokken gemeentes inmiddels besloten de aanbesteding opnieuw te doen. De fracties van VVD en Dongeradeel Sociaal willen onder andere weten wat de financiële consequenties van die nieuwe aanbesteding zijn en wat de risico's zijn van schadeclaims door de bedrijven die de aanbesteding in eerste instantie gegund hadden gekregen. De Graaf wist te melde dat er door de gemeenten onder andere rekening wordt gehouden met een kostenpost van tussen de 90.000 en 150.000 euro voor de verloren rechtszaak.