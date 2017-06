Vertraging aanleg fietsbrug Grootdiep Dokkum

DOKKUM - De aanleg van de fietsbrug over het Dokkumer Grootdiep is opnieuw vertraagd. Dat maakte wethouder Pytsje de Graaf donderdagavond bekend tijdens de raadsvergadering in Dongeradeel. Doordat er bezwaren zijn ingediend vindt er nog een hoorzitting over de brug plaats, maar die kan niet eerder dan in september plaatsvinden. De start van de aanleg van de brug kan dan ook niet voor die tijd beginnen. Eerder sprak de gemeente erover dat uiterlijk in augustus 2017 de nieuwe brug gerealiseerd zou moeten zijn.

Het aanleggen van de brug is een lang gekoesterde wens van de gemeente Dongeradeel. Het biedt namelijk de mogelijkheid om de ontbrekende schakel in het fietsnetwerk in Dokkum zoals in het Gemeentelijk Verkeer – en Vervoer Plan Dongeradeel uit 2011 op te lossen. De gemeente sloot in mei 2015 een deal met de provincie Fryslân over het aanleggen van de brug en andere verkeerstechnische oplossing na de aanleg van De Centrale As. De nieuwe fiets- voetgangersbrug over het Dokkumer Grootdiep wordt volgens de gemeente ook aangelegd om het knelpunt van verkeersveiligheid op de Schreiersbrug aan te pakken. Het fietsverbod over die brug blijft dan ook van kracht.