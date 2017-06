Grou en Burgum kregen meeste neerslag van allemaal

BURGUM - De regio tussen Burgum en Grou was woensdagmiddag en -avond het middelpunt van de zwaarste regenval. Dat blijkt uit gegevens van Het Weer Actueel. Een wolkbreuk gebeurt wel eens vaker maar vooral de aanhoudende regen zorgde voor problemen. In Grou viel er 71 millimeter en Burgum had een score van 63.3 millimeter. In de rest van Nederland viel er vrijwel overal minder regen met uitzondering van Heerde. Hier viel woensdag 70 millimeter.

"Voor Burgum was deze hoeveelheid regen een absoluut record" zo laat Eelco Klomp van Weerstation Burgum weten. "Woensdag heb ik sinds de eerste meting in maart 2011 niet zoveel neerslag gehad." Op de tweede plek staat 6 augustus 2011 met een score van 47.5 millimeter. Ook deze wolkbreuk haalde destijds het nieuws. Bij de laatste opvallende wolkbreuk in Burgum op 15 juni 2016 viel er volgens het weerstation 31.5 millimeter.

