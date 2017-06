Jongens opgepakt voor inbraak in Drachten

Publicatie: do 29 juni 2017 14.23 uur

DRACHTEN - Een 15-jarige jongen uit Oldeberkoop en een 18-jarige man uit Ureterp zijn dinsdag door de politie aangehouden op verdenking van een inbraak. Het duo zou dinsdag rond 12.00 uur ingebroken hebben in een woonvorm aan de Uitgang in Drachten. In het gebouw was het een grote ravage achtergelaten en er waren onder andere bankpassen gestolen.

Dankzij camerabeelden wist de politie al vrij snel hoe de daders eruit zagen. Agenten troffen na het opnemen van de aangifte in de omgeving van het pand de twee jongens aan. Zij zijn aangehouden en ingesloten voor verhoor en onderzoek. Het onderzoek loopt nog en meerdere aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.