Stremming Diepswal - Op de Hoogte Dokkum

Publicatie: ma 26 juni 2017 19.10 uur

DOKKUM - Maandag 26 juni is aannemer Jansma uit Drachten gestart met het aanpassen van het kruispunt Diepswal - Halvemaanspoort - Op de Hoogte in Dokkum. Het kruispunt is de hele week volledig gestremd voor al het verkeer. De doorgaande route door de binnenstad van zuid naar noord is deze week daardoor ook gestremd. De noordkant van de binnenstad blijft bereikbaar via de Aalsumerpoort.

De aannemer ook volop bezig met de werkzaamheden aan de Halvemaanspoortbrug in Dokkum. De brug wordt 30 centimeter opgehoogd en krijgt een nieuw brugdek ter versteviging. In augustus 2017 is de vernieuwde brug klaar voor gebruik. De Halvemaanspoortbrug in Dokkum is gebouwd in 1952. Uit onderzoek blijkt dat de constructie van de brug en het brugdek niet meer in goede staat zijn en moeten worden vervangen.

Omdat de brug voor watersporters dé toegangspoort is tot de Súd Ie, wordt de renovatie aangegrepen om de brug ook 30 centimeter te verhogen. Het aanzicht van de brug blijft grotendeels gelijk; de aannemer plaatst het metselwerk langs de randen van het dek en de bestaande leuningen terug.

De werkzaamheden aan de Halvemaanspoortbrug maken deel uit van het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum. Dit programma is een samenwerking tussen gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân en wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds.

Súd Ie en Wetterfront Dokkum heeft als doel om de Súd Ie bevaarbaar te maken, waardoor er een unieke vaarroute ontstaat van Dokkum naar het Lauwersmeer. Als alles volgens planning verloopt is de Halvemaanspoort vanaf 26 augustus weer toegankelijk.

