Meisje gewond na val van paard in Drachten

Publicatie: za 24 juni 2017 18.04 uur

DRACHTEN - Een meisje is zaterdag rond 16.00 uur zwaargewond geraakt nadat ze van een paard was gevallen bij het Fries Congrescentrum in Drachten.

De situatie was dermate ernstig dat er een traumahelicopter werd opgeroepen, het MMT kwam vanaf Eelde. Het meisje is ter plaatse behandeld en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend.

FOTONIEUWS