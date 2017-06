Vader misbruikte 2 jaar lang tweejarig dochtertje

Publicatie: vr 16 juni 2017 17.32 uur

LEEUWARDEN - Een 49-jarige inwoner van Dokkum heeft twee jaar lang zijn dochtertje seksueel misbruikt. Het misbruik begon in 2014, toen het meisje twee jaar oud was. De Dokkumer hoorde vrijdag drie jaar cel tegen zich eisen, plus een jaar voorwaardelijk. Officier van justitie Eelco Jepkema wil verder dat de man behandeld wordt. De Dokkumer heeft het meisje volgens zijn eigen inschatting zo'n dertig keer seksueel misbruikt.

Het begon toen hij een keer met haar onder de douche stond. Na de derde keer heeft hij er filmopnames van gemaakt. Hij heeft ook opnames gemaakt van een vriendinnetje van zijn zoontje, dat bij het gezin in het zwembad had gezwommen. Op de laptop van de man en andere gegevensdragers vond de politie meer dan 300.000 kinderpornografische afbeeldingen en 259 films met kinderporno.

De Dokkumer zei dat hij was begonnen met het verzamelen van de kinderporno nadat hij zijn dochtertje voor het eerst had misbruikt. Volgens gedragsdeskundigen is de man geen pedofiel uit het boekje. Hij is meer een gelegenheidspedofiel: als de mogelijkheid zich voordeed, maakte hij er gebruik van. Elke keer als hij zijn dochter misbruikte, had hij speed gebruikt. 'Dat haalde mijn remmen weg', zei de man.

Door de speed vervaagden zijn grenzen en raakte hij ongevoelig. Hij zou het hebben gedaan bij gebrek aan liefde en aandacht, zijn huwelijk zou zijn verslechterd.Volgens de deskundigen is de kans op herhaling aanwezig, mits de man niet klinisch wordt behandeld. Dat wil de officier ook, maar niet nadat de Dokkumer een poos achter de tralies heeft doorgebracht. De man zit sinds 18 augustus vorig jaar vast.

Een dag eerder was de ontucht op een bijzonder pijnlijke wijze aan het licht gekomen. Toen de echtgenote iets op moest zoeken op de laptop van de verdachte, stuitte ze op de filmpjes die haar man had gemaakt van het misbruik. Momenteel heeft de vrouw alle contact verbroken, ook wat betreft de kinderen. Namens haar dochter vordert de echtgenote 6000 euro smartengeld en 359 euro voor gemaakte kosten.

De Leeuwarder rechtbank doet op 30 juni uitspraak.