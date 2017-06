Kootstertille wil duidelijkheid over vergister

Publicatie: vr 16 juni 2017 10.30 uur

KOOTSTERTILLE - Het was donderdagavond volle bak bij de raadsvergadering op het gemeentehuis in Buitenpost. Hoewel er een lange agenda was opgesteld, waren er maar twee onderwerpen welke voor een grote toeloop van publiek hadden gezorgd. Het eerste onderwerp was de komst van een biovergister in Kootstertille.

Twee weken terug was er in de dorpshuis in Kootstertille een bijeenkomst over deze biovergister georganiseerd. De avond had veel losgemaakt en zorgde voor veel vragen bij de inwoners van Kootstertille. Ook de raadsvergadering van donderdagavond zorgde ervoor dat er vrijwel geen antwoorden kwamen. Er is nog veel onduidelijk omtrent de vergister.

Drie Tilsters spraken in en uitten hun zorgen over de risico's van dit type vergister. Verder bleek uit de geuite bezwaren dat de inhoud van de plannen gewijzigd is naar een grotere schaal. Na de inspraakronde was het de buurt aan raadslid IJ van Kammen (FNP) om een motie in te dienen. Daarnaast besloot de heer Buising (GBA) ook een motie wil indienen. De heer Van Oosten (CU) gaf aan dat de gemeente Achtkarspelen feitelijk voor een voldongen feit staat omdat de vergunning al is verstrekt.



De heer Buising (GBA) gaf aan dat de vergister aan een doodlopende weg ligt en dat dit een risico voor de veiligheid geeft. De heer Van der Wal (CDA) vond het vreemd dat aan dezelfde doodlopende weg het mengstation van de Gasunie zit. Daarna was er voor de raadsleden de kans om wethouder Antuma (CU) te ondervragen over dit beladen onderwerp.

Met name van de kant van de FNP en GBA waren er veel vragen over de werkelijke plannen. De originele vergunning is aangevraagd voor een kleine vergister met een bepaalde maximale capaciteit. Met name bij de FNP en GBA leeft het idee dat de uiteindelijke vergistere vele malen groter zal zijn daar de initiële investering van 600.000 euro verhoogd is naar 12 miljoen euro.



Na de uitvoerige behandeling bleven de meeste toehoorders en raadsleden met meer vragen zitten omtrent de werkelijke plannen welke de bewuste ondernemer met deze vergister heeft. Bij monde van Joop Braams (PvdA), welke op een klein applaus uit het publiek kon rekenen, kon men stellen dat de meeste mensen in dit geval het spoor bijster zijn. De PvdA vroeg om een schorsing om een motie op te stellen waarin werd gesteld dat de verkoop van de benodigde grond door de gemeente alleen door kan gaan als geheel duidelijk hoe de uiteindelijke situatie rondom de vergister wordt.

Als reactie op dit indienen schorste het college van B&W om te overleggen hoe het verder moet met dit ingewikkelde onderwerp. Wethouder Antuma zei bij terugkeer in de raadszaal toe dat er op korte termijn duidelijkheid wordt verschaft. Deze belofte zorgde er tevens voor dat de andere moties werden ingetrokken.