Auto botst op rijdende afzetting bij Gytsjerk

Publicatie: do 08 juni 2017 16.41 uur

GYTSJERK - Op de Trynwâldsterdyk bij Gytsjerk is donderdagmiddag een auto bovenop een rijdende afzetting gebotst. Het voertuig reed richting Gytsjerk en zag een aktiekar over het hoofd. Een aanrijding was rond 16.00 uur het gevolg. Door de aanrijding werd de kar in de bestelbus gedrukt en deze botste lichtjes tegen de vrachtwagen van het Wetterskip Fryslân. Er werd ter plaatse gewerkt aan de vervanging van een duiker ten behoeve van de otterpassage aldaar.

De bestuurder raakte bij het ongeval gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis per ambulance. Ook zijn bijrijdster is later per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het verkeer ondervond een uur lang hinder vanwege de afhandeling van het ongeval. Er was maar één rijstrook beschikbaar. Een berger heeft het flink beschadigde voertuig weggesleept.

