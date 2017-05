Brand in het bos bij Beetsterzwaag

Publicatie: za 27 mei 2017 15.40 uur

BEETSTERZWAAG - De brandweer van Beetsterzwaag moest zaterdag rond 13.55 uur uitrukken voor een natuurbrand aan de van Harinxmaweg in het dorp.

Vijfhonderd meter het bos woede een brand waar veel rook bij vrij kwam. De brandweer kon verdere uitbreiding voor komen omdat ze snel ter plaatsen waren. Ook werd de waterwagen van Oldebekoop gealarmeerd, maar deze was niet nodig. Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend.

