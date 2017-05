Brandweer Huizen 2 winnaar brandweerwedstrijd

Publicatie: zo 21 mei 2017 10.37 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum en het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC) hebben zaterdag in Kollum de vaardigheidstoetsen van de 1e gewestelijke brandweerwedstrijd klasse TS-HD georganiseerd. Daarbij werden praktijksituaties nagebootst met zo realistisch mogelijke scenario’s. Daarbij leverden overige diensten als politie, ambulance en (lotus)slachtoffers een natuurlijk tegenspel. Een wedstrijdploeg van een TS-HD wedstrijd bestaat uit 6 personen.

Zo was aan de Voorstraat bij het gemeentehuis een gasexplosie geweest. Er waren twee bouwvakkers aan het werk die door een explosie gewond waren geraakt. Voor de brandweerploegen was het juist te handelen in deze situatie en een snelle tijd neer te zetten.

De brandweerkorpsen van Heerenveen, Appingedam, Vlagtwedde, Hellendoorn, Huizen 2, Opheusden, Muiden 2, Kootwijkerbroek, A.S.K. (Defensie uit 't Harde) 2 en Maarssen kwamen naar Kollum om te strijden voor de prijzen. Na afloop van de wedstrijddag was er een warm buffet in de brandweerkazerne. s 'Avonds was de prijsuitreiking in de brandweerkazerne in Kollum. Piet Lodder, clusterhoofd brandweer Fryslân heeft de prijzen uitgereikt.

De drie beste brandweerkorpsen van deze dag en doorgaan naar de volgende ronde zijn: 1e Huizen 2, 2e ASK (Defensie) 2, 3e is geworden Vlagtwedde. Op 10 juni gaan zij meedoen aan de volgende ronde.

