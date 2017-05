Koffiedief uit Grou betrapt in Leeuwarden

Publicatie: za 20 mei 2017 17.54 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige koffiedief uit Grou is zaterdagmiddag tegen de lamp gelopen in een winkel aan de Schrans in Leeuwarden. Hij probeerde rond 15.05 uur acht pakken koffie en een likeur te stelen. Hij werd betrapt.

De politie heeft de man later aangehouden en er is proces-verbaal opgemaakt.