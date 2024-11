Lichaam aangetroffen in Van Harinxmakanaal

regionaal za 23 november 2024, 11.11

LEEUWARDEN - In het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden is zaterdag een overleden persoon aangetroffen. Een voorbijganger meldde rond 9:00 uur bij de politie dat er mogelijk een lichaam in het water lag ter hoogte van de Froskepôle en de wijk Zuiderburen.

De hulpdiensten zijn direct ter plaatse gegaan en hebben het lichaam uit het water gehaald. Het kanaal is daarom tijdelijk gestremd voor scheepvaartverkeer in verband met het politieonderzoek.

De politie doet momenteel onderzoek naar de identiteit van de overleden persoon. Ook wordt onderzocht hoe de persoon in het water terecht is gekomen en wat de precieze toedracht is van het overlijden.