MRV Tesselschade speelt ‘Neat te ferbergjen’

regionaal za 18 januari 2025, 13:25

HURDEGARYP - De komende drie weken brengt toneelvereniging MRV Tesselschade uit Hurdegaryp het stuk 'Neat te ferbergjen' op de planken. Wat er tijdens het stuk gebeurt, kunt u lezen in onderstaande omschrijving:

"Sân goede freonen hawwe ôfpraat foar in itentsje. It is de jûn fan de eklips, de moannefertsjustering. Se beslúte by wize fan in spultsje om harren mobile telefoan op 'e tafel te lizzen en elk berjocht en elk telefoantsje dat binnenkomt fuortendalik meielkoar te dielen, om te bewizen dat se neat foar elkoar te ferbergjen hawwe, mar..... It docht bliken dat de freonen minder fan elkoar wisten as se ynearsten tochten! Dit soarget fansels foar ûngemakkelike en hilaryske sitewaasjes."

Voorstellings

Zaterdag 18 jan. 20.30 uur

Zondag 19 jan. 14.30 uur

Zaterdag 25 jan. 20.30 uur

Zondag 26 jan. 14.30 uur

Vrijdag 31 jan. 20.30 uur

Zaterdag 1 febr. 20.30 uur

Het stuk wordt uitgevoerd in "it Maskelyn " aan de Easter Omwei 5, 9254 GM Hurdegaryp



Entree: € 18,50 (incl. € 1,- adm. kosten)

