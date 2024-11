Rienk Schootstra (CDA) stopt als raadslid

lokaal nieuws wo 20 november 2024, 17.44

BUITENPOST - Rienk Schootstra, het jongste raadslid van het CDA, moet vanwege de studie zijn raadslidmaatschap van Achtkarspelen per 1 januari beëindigen. Schootstra studeert aan de Universiteit in Wageningen en gaat gedurende vier maanden een stage vervullen bij de International Council for Wildlife and Game Conservation (CIC) te Boedapest.

In deze functie richt hij zich op het geven van beleidsadviezen met een specifieke focus op de natuurbescherming onder leiding van jagers en lokale gemeenschappen.

De bescherming van de fauna en vraagstukken binnen internationale overeenkomsten zoals CITES en AEWA staan hierbij centraal.

Schootstra zijn plaats zal worden ingenomen door Hinke Spinder uit Drogeham. Hinke draait als steunfractielid vanaf 2018 al mee in de fractie.