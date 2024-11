Jeroen Gebben stopt als burgemeester Tytsjerksteradiel

Tytsjerksteradiel wo 20 november 2024, 10.24 regionaal wo 20 november 2024, 10.24

BURGUM - Jeroen Gebben stopt als burgemeester van Tytsjerksteradiel en wordt algemeen directeur Veiligheid en algemeen commandant van Brandweer Fryslân. Het nieuws heeft hij dinsdag medegedeeld aan de gemeenteraad en het college van B&W.

Dinsdagochtend is ook het personeel op de hoogte gebracht van het vertrek.

"Ik ben ongelofelijk vereerd om de functie van directeur Veiligheid en algemeen commandant van Brandweer Fryslân in te mogen vullen. Ik kijk er enorm naar uit om de Veiligheidsregio Fryslân, samen met alle medewerkers, management en directie in deze roerige tijd, verder vooruit te helpen", zegt Jeroen Gebben over zijn nieuwe functie.

"Tegelijkertijd kijk ik voldaan terug op mijn ambtsperiode in Tytsjerksteradiel. Er is veel lief en leed gepasseerd en ik ben blij dat ik, in samenwerking met raad en college, de organisatie heb klaar mogen maken om zelfstandig verder te gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze prettig eigenwijze gemeente weer gaat bloeien."

Acht jaar burgemeester

Gebben start zijn nieuwe functie bij de Veiligheidsregio op 1 maart 2025. Zijn laatste werkdag bij gemeente Tytsjerksteradiel is op vrijdag 28 februari, precies acht jaar na zijn installatie. In 2023 werd Gebben herbenoemd als burgemeester. Na deze bekendmaking kan de gemeenteraad starten met de procedure om een opvolger te vinden.

Sybrand Buma, voorzitter Veiligheidsregio Fryslân, heeft alle vertrouwen in de nieuwe directeur: "Ik ben ervan overtuigd dat we met de aanstelling van Jeroen Gebben de juiste directeur op de juiste plek hebben benoemd. Zijn ervaring en kennis maken hem de ideale persoon om onze veiligheidsregio en de organisatie van Brandweer Fryslân en de afdeling crisisbeheersing verder te versterken. Het Algemeen Bestuur kijkt uit naar een fijne en succesvolle samenwerking."

Voordracht en benoeming

Na een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure heeft zowel de selectiecommissie als de adviescommissie unaniem gekozen voor de nieuwe directeur Veiligheid. Het Algemeen Bestuur, waarin alle Friese burgemeesters vertegenwoordigd zijn, heeft de benoeming dinsdagochtend officieel bekrachtigd en tegelijkertijd Wim Kleinhuis bedankt voor zijn jarenlange toewijding en inzet voor de regio.

Poll: Wat vindt u van het vertrek van burgemeester Gebben?