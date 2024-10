Caravan rijdt in Bakkefeanster feart, opkoper rijdt door

regionaal vr 18 oktober 2024, 15.52

BAKKEVEEN - Een oude caravan is vrijdagmiddag in de Bakkefeanster feart beland. Een man had de caravan opgehaald en door onbekende oorzaak reed de caravan via de berm de vaart in. De opkoper was nergens meer te bekennen.

De caravan, die vijftien jaar lang trouwe dienst had gedaan op de camping De Wâldsang, kwam zo triest aan zijn einde.

Volgens de eigenaresse had ze hem nog maar net weggegeven aan een opkoper. De caravan had al plaatsgemaakt voor een nieuwe en moest alleen nog verkocht worden. "Hij mocht hem gratis hebben" liet ze weten aan omstanders.

Kort na het vertrek van de opkoper bereikte het nieuws de vrouw dat haar geliefde caravan in de vaart lag. Tot overmaat van ramp was de opkoper onbereikbaar via de telefoon. De caravan zou voor de export naar het buitenland vertrekken.

Het incident kreeg nog een vervelend staartje omdat ter plaatse niet direct duidelijk was wie nu de wettelijke eigenaar van de caravan is. Een berger kwam in elk geval ter plaatse om de caravan uit de vaart te takelen en af te voeren.

