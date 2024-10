Hoogbejaarde Dokkumse beroofd van bijna 10.000 euro

regionaal vr 4 oktober 2024, 15.20

LEEUWARDEN - Oplichters slaagden er via Whatsappfraude in om bijna 10.000 euro af te troggelen van een hoogbejaarde vrouw uit Dokkum. Het geld belandde op verschillende bankrekeningen, ook op die van een 21-jarige inwoonster van Leeuwarden.

Medeplichtigheid aan witwassen

De vrouw zat vrijdagochtend tegenover de politierechter op verdenking van twee gevallen van medeplichtigheid aan oplichting. Aan het einde van de zitting achtte de rechter dat niet bewezen, de Leeuwardense had zich wel schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan witwassen.

Geld voorschieten

De échte oplichters hadden de slachtoffers, naast de vrouw uit Dokkum was ook een inwoner van Leek in de val gelopen, via Whatsapp benaderd. De slachtoffers dachten dat ze een appje kregen van respectievelijk een dochter en een zoon met de vraag om geld voor te schieten.

Seksueel getinte filmpjes

Het geld belandde op verschillende bankrekeningen, ook op de Bunq-rekening die de Leeuwardense op verzoek van "een groep jongens" had geopend. De jongens zouden haar onder druk hebben gezet. Ze zou zijn bedreigd en de jongens zouden gedreigd hebben seksueel getinte filmpjes naar buiten te brengen.

Pas verloren in supermarkt

Ze zou van tevoren niet hebben geweten wat de jongens met de bankrekening van plan waren te doen. In de andere zaak, met het slachtoffer uit Leek, zou ze haar pas zijn verloren in een supermarkt in Bussum. De pas zou vervolgens door oplichters zijn gebruikt. Een sterk verhaal vond de officier van justitie, waar ze niets van geloofde.

"Hele gewiekste acties"

De officier oordeelde dat in beide zaken niet bewezen kon worden dat de Leeuwardense het oogmerk had om de slachtoffers op te lichten. Maar ze had zich volgens de officier wel tot twee keer toe schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan witwassen. De officier sprak van "hele gewiekste acties" en eiste een werkstraf van 60 uur.

Tijdsverloop

In de eerste zaak kwam de rechter tot een bewezenverklaring. De 'Leekster' zaak draaide uit op een vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. In die zaak was ook geld van de spaarrekening van de verdachte gehaald. De rechter hield rekening met het tijdsverloop - de zaak dateerde van augustus 2021 - en legde een werkstraf op van 30 uur.