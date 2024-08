Brand in afzuigkap in woning aan de Ymkershof

lokaal nieuws zo 11 augustus 2024, 15.12

KOLLUMERSWEACH - In een woning aan de Ymkershof in Kollumersweach was zondagmiddag korte tijd sprake van brand. Er zou een brand zijn ontstaan in de afzuigkap in de keuken.

De brandweerploegen van Buitenpost en De Westereen kwamen ter plaatse. De eerste brandweerploeg werd om 13.25 uur opgeroepen.

Er was korte tijd sprake van een flinke rookontwikkeling als gevolg van de brand. Omdat de bewoner(s) rook hadden ingeademd kwam ook een ambulance ter plaatse. Het is onbekend of er ook mensen meegenomen zijn naar het ziekenhuis.

