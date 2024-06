50e editie van jaarmarkt in Dokkum komt er toch

vr 14 juni 2024, 15.44 uur

DOKKUM - Ook in 2024 vindt er weer een jaarmarkt plaats in de historische binnenstad van Dokkum. De toekomst van de traditionele Jaarmarkt in Dokkum was even vorig jaar onzeker, maar met de komst van nieuwe vrijwilligers lukt het toch om ook in 2024 een markt te organiseren.

Dit jaar vindt de markt plaats op vrijdag 2 augustus aanstaande en als altijd belooft het een gezellige slentermarkt op één van de oudste markten van Nederland te worden.

Aanmelden als standhouder

Voorgaande jaren was het aanbod aan kramen heel divers: van dameskleding tot borduurwerk, schoonmaakartikelen tot horloges, 2e hands boeken tot boerenkaas, edelstenen tot Chinese en Zuid-Amerikaanse artikelen, en nog veel, veel meer.

Op de achtergrond is er hard gewerkt om het reserveren van kramen voor de jaarmarkt online te kunnen doen en dat is gelukt. Via het formulier op www.dokkum.nl/jaarmarkt-dokkum kunnen standhouders eenvoudig een plek reserveren. Het is tot uiterlijk 20 juni mogelijk om je aan te melden als standhouder.

Zomeravondmuziek

Net als andere vrijdagavonden in de zomermaanden, vindt ook tijdens deze editie zomeravondmuziek plaats. Van Pleinfeest tot aan Volkscafé, zelfs advocaat en dominee zingen luidkeels een avond mee'. In een mum van tijd weet hij de tent op de kop te zetten.

Want wie van gezelligheid houdt, houd van Douwe Kamminga. Van Levenslied, tot Gouwe Ouwe, muziek zit Douwe simpelweg in het bloed. Zijn carrière raakt vanaf 2010 in een stroomversnelling na de debuutsingle De Orgelman