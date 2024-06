Bestelbus in de sloot langs N357 bij Hijum

do 13 juni 2024, 9.57 uur

HIJUM - Een bestelbusje is donderdagochtend op de Bredyk N357 bij Hijum in de sloot beland. Het busje raakte in een bocht van de weg, schoot over de ventweg en kwam in de sloot tot stilstand.

Een ambulance is aanwezig om de bestuurder te controleren. Een berger is opgeroepen om het voertuig weer op de weg te zetten.

