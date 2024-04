Jubilerend koor Rûm Sop zoekt zijn trouwe publiek op met gastoptredens

zojuist geplaatst

HANTUM - Op 19 april 2024 is het exact 25 jaar geleden dat het S.O.S. gelegenheidskoor Rûm Sop uit de 4h-dorpen, Hantum, Hantumhúzen, Hiaure (De Lytse Jouwer) en Hantumerútbuorren, is ontstaan. Niemand had gedacht dat een willekeurig uitgekozen groepje mannen, dat begon als een geintje op Koninginnedag in 1999, 25 jaar later, een jubileum zou gaan vieren.

Gratis optredens

Een dergelijke mijlpaal moet, zoals dat bij Rûm Sop gebruikelijk is, natuurlijk uitgebreid, maar vooral ook weer op een heel speciale manier, gevierd worden.

Op zaterdag 20 april 2024 staat overdag niet het koor in de schijnwerpers maar juist het publiek dat het koor in al die jaren van hun bestaan zo trouw heeft gesteund. Om hun hiervoor te bedanken zoekt het jubilerende koor hun trouwe publiek op en zal het die dag een drietal gratis gastoptredens verzorgen:

Om 10.30 uur in het verzorgingshuis Dongeraheem, Dongeradyk 67 te Dokkum; Na een korte middagpauze om 13.00 uur nabij het winkelcentrum op het bedrijventerrein aan de Hogedijken te Dokkum. Hierbij is een ieder van harte welkom. Tot slot om 15.30 uur in het verzorgingshuis De Waadwente, Birdaarderstraatweg 68 te Dokkum.

Het koor is zich er van bewust dat hiermee lang niet iedereen die het koor al die jaren hebben gesteund kan worden bereikt. Helaas is dat niet mogelijk maar ook hier geldt dat de dankbaarheid aan hen heel groot is. En ook voor de toekomst hoopt het koor Rûm Sop een ieder die dat zou willen nog heel vaak terug te zien en te vermaken met een optreden.

Feestavond

Vanaf 20.00 uur worden de schijnwerpers in het dorpshuis d’ Ald Skoalle aan de Tsjerkestrjitte 4 te Hantum daarna gericht op de koorleden en hun partners alsmede de ex-koorleden en andere genodigden.

Naast een gezellige avond ligt het ook in de bedoeling dat het eerste exemplaar van de nieuwe CD van Rûm Sop oftewel it twadde rûntsje, getiteld 25 jier Rûm Sop, zal worden uitgereikt aan Sietse en Jildou de Vries van Heit en mem video uit Leeuwarden.

In de periode van het 25 jarig bestaan zijn er heel wat optredens verzorgd. Van Hantum tot Garderen en van Harns tot Groningen. Maar ook tijdens de reizen naar deze bestemmingen toe hebben de koorleden heel wat beleefd. Hooipakjes op de weg, een bus die niet wil starten, een botsing of een sloepenrace naar Ealsum om maar een paar voorbeelden te noemen.

"Je kinne der wol in boek oer skriuwe" riep één van de koorleden ooit. Wel nu dat is gebeurd. Mient Hof, de schrijver van het koor, heeft deze uitdaging opgepakt met als resultaat een prachtig boek getiteld: "Reizen door de belevenissen van 25 jaar Rûm Sop". In dit boekwerk van 168 pagina’s wordt vanaf het begin in tijdsvolgorde terug gezien op die periode van 25 jaar. Bijna alles komt aan de orde.

Een aantal (ex-) koorleden komen aan het woord en zijn gevraagd naar hun mooiste herinnering aan het koor. Al deze verhalen worden afgewisseld met documenten en foto’s uit die periode. Ook dit boek zal op deze feestavond worden gepresenteerd. De schrijver zal het eerste exemplaar uitreiken aan Simone Scheffer bekend van radio en tv Fryslân.