Laatste bruggen worden geplaatst voor Middelseefeart

zojuist geplaatst

LEEUWARDEN - Wethouder Hein de Haan van Leeuwarden heeft dinsdag het eerste brugdeel van de meeste noordelijke brug over de Middelseefeart geplaatst. Samen met Steven Jansma, directeur van aannemer Knipscheer Infrastructuur B.V. bevestigde hij de hijsogen aan het brugdeel zodat deze daarna op de plek gehesen kon worden.

De brug herstelt straks de loop-en fietsroute in de Boksumerdyk. In totaal komen er over de Middelseefeart 11 bruggen. Aannemer Knipscheer Infrastructuur B.V. bouwt er in totaal 5. Bijzonder aan deze brug is dat deze in de \'fabriek’ in Almere is gemaakt in plaats van ter plaatse in de klei van Middelsee.

De brug is gemaakt uit twee delen, omdat deze in een geheel te groot is. En te zwaar is om over de weg te vervoeren. Eén deel van de brug weegt al 55 ton. Dat is vergelijkbaar is met 5 stadsbussen.

Middelseefeart

De Middelseefeart is dé waterverbinding door Middelsee. Het verbindt straks Het Van Harinxmakanaal met De Zuidlanden en verder. De Middelseefeart begint bij de haven van Middelsee. Deze ligt aan de staande mast route. Vanaf deze eerste brug gaat de route over in de sloepenroute.

