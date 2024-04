Auto's in botsing op Rengersweg in Oentsjerk

di 9 april 2024, 14.22 uur

OENTSJERK - De Rengersweg in Oentsjerk was dinsdag enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer. Twee auto's waren daar met elkaar in botsing gekomen.

Het ongeval vond omstreeks 13.40 uur plaats en de politie, een ambulance en de brandweer van Gytsjerk werden opgeroepen voor het ongeval.

Bij aankomst werd duidelijk dat de inzittende van de witte auto mogelijk gewond was geraakt. Zij werd opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Het slachtoffer is later naar alle waarschijnlijkheid per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het doorgaande verkeer. Berger Boersma kwam ter plaatse om de voertuigen weg te slepen maar is vrij snel weer vertrokken.

De forensische opsporing van de politie kwam later nog ter plaatse om een onderzoek in te stellen naar de exacte toedracht van het ongeval. Daardoor ondervond het doorgaande verkeer nog langer hinder van de afhandeling van het ongeval.

