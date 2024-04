Ongeval met meerdere voertuigen op Tsjerkebuorren

di 9 april 2024, 14.07 uur

TWIJZEL - Op de Tsjerkebuorren bij Twijzel kwamen bij een ongeval dinsdagmiddag meerdere voertuigen met elkaar in botsing. Het was een kop-staartbotsing met een brommobiel, een auto en een vrachtauto. Een persoon is hierbij gewond geraakt.

Eén gewonde

De bestuurder van de zwarte auto is door de brandweer uit het voertuig geholpen. De man is door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder was de brommobiel is wel meegegaan in de ambulance.

Kop-staart

Volgens een getuige stond de brommobiel stil, waardoor de zwarte auto al langzamer begon te rijden. Dit werd over het hoofd gezien door de vrachtwagenchauffeur. Een botsing was het gevolg.

Hond met schrik vrij

In de auto die bij het ongeval betrokken was zat, behalve de bestuurder, ook een hond. Die hield zoals het nu lijkt niks over aan de botsing. Vanwege het ongeval was de Tsjerkebuorren tijdelijk afgesloten voor verkeer. Een berger zal ter plaatse komen om de beschadigde voertuigen mee te nemen.

