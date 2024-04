Visdieven zorgen voor frustratie in Dokkumer wijk

ma 8 april 2024, 10.46 uur

DOKKUM - Bewoners van de Carpentier Altingstraat (en omgeving) balen van nestelende visdieven in hun buurt. Al meerdere jaren ervaren de buurtbewoners aanzienlijke overlast van de vogels die hun nesten maken op de daken van gebouwen zoals het voormalige politiebureau aan de Bronlaan en OBS De Bron aan de Kapellaan​​.

De overlast bestaat onder andere uit geluidsoverlast, agressief gedrag van de visdieven en een vervuilende omgeving door uitwerpselen.

Beschermde vogel

Tot op heden kan men er weinig aan doen omdat de visdief als beschermde vogelsoort bescherming geniet onder de Wet Natuurbescherming. De vogels mogen zonder ontheffing niet zomaar verstoord of hun nesten verwijderd worden. Om tot een oplossing te komen liepen buurtbewoners tegen een muur van bureaucratische obstakels aan​​.

Samenwerking

De initiatiefgroep Visdief heeft zich nu, gefrustreerd door het uitblijven van effectieve maatregelen, tot de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân gewend. Ze pleiten voor een integrale aanpak, waarbij de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat samenwerken om zowel voor de vogels als de burgers een bevredigende oplossing te vinden.

Vervang broedlocaties

De buurt heeft als voorbeeld een project in Terneuzen op tafel gelegd. In Terneuzen is door samenwerking tussen verschillende overheden een succesvolle strategie toegepast, waarbij vervangende broedlocaties zijn gecreëerd, wat de overlast in stedelijke gebieden heeft verminderd​​.

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft, ondanks aanvankelijke terughoudendheid, aangegeven samen met andere overheden te willen zoeken naar alternatieve broedlocaties. Hierbij worden ontwikkelingen langs de kust, die aansluiten op de vliegroutes van de visdieven, als mogelijkheden beschouwd. De gemeente heeft toegezegd om een coördinerende rol op zich te nemen, mits er zicht is op succesvolle uitkomsten van de gesprekken met de Provincie, Wetterskip en Rijkswaterstaat​​.

Vooruit

Het succes hangt echter af van de bereidheid van alle betrokken partijen om samen te werken en van effectieve communicatie en coördinatie tussen overheden en de buurtbewoners. De buurt hoopt dat er op korte termijn resultaat zal worden geboekt.