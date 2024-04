Automobilist (40) botst frontaal tegen boom op Lauwersseewei

ma 8 april 2024, 7.30 uur

MITSELWIER - Een 40-jarige automobilist uit de gemeente Tytsjerksteradiel is maandag frontaal tegen een boom gebotst op de Lauwersseewei (N361) bij Mitselwier. Het slachtoffer raakte door de botsing ernstig gewond.

Het ongeval vond om 06.48 uur plaats. De politie, twee ambulances en de brandweer kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen en landde in de berm.

Het slachtoffer is in een ambulance opgevangen en met spoed naar het UMCG in Groningen gebracht. Dit gebeurde onder begeleiding van een politiemotor. De trauma-arts is meegereden in de ambulance.

Het voertuig raakte door de klap flink beschadigd. Het motorblok belandde na de aanrijding in een sloot. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.

Tijdens de afhandeling van het incident werd de weg in beide richtingen volledig afgesloten.

