Wietteler (39) loopt tegen lamp tijdens nachtelijke rit

zo 7 april 2024, 20.26 uur

BURGUM - Een 39-jarige wietkweker uit Burgum liep zaterdagnacht tegen de lamp in Burgum. De man was omstreeks 2.30 uur onderweg in de auto en werd door de politie gecontroleerd op het Ds. J. Kooiplein in zijn woonplaats.

Een sterke wietlucht kwam op de agenten af. Zij besloten daarop een grondige controle uit te voeren.

Nadat de Burgumer via een speekseltest positief testte op het gebruik van THC werd zijn auto doorzocht. In het voertuig werd potgrond en plantenresten aangetroffen.

De controle kreeg daarna een vervolg in een woning aan de Skipfeart. Daar werd ruim 1 kilogram gedroogde wiet en een kweektent met 32 wietplanten aangetroffen. De stroom die voor het kweken werd gebruikt, werd buiten de stroommeter om afgetapt.

Er is door de politie proces-verbaal opgemaakt ter zake het bezit en vervaardigen van softdrugs, drugshandel en de diefstal van stroom. Voor het onderzoek naar het rijden onder invloed is bloed afgenomen.