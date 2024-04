Qbuzz heeft 166 dieselbussen gekocht voor Fryslân

do 4 april 2024, 10.10 uur

LEEUWARDEN - Volgens Arriva heeft Qbuzz 166 dieselbussen besteld voor de nieuwe busconcessie in Friesland. De Statenfractie GrienLinks is daar erg verbaasd over, omdat het busvervoer in de provincie zo snel mogelijk uitstootvrij zou zijn. Daarom heeft de fractie vragen gesteld aan het college.

De provincie heeft de Friese busconcessie voor 2024-2034 gegund aan Qbuzz. Arriva uitte daar bezwaren tegen in een hoorzitting voor de commissie van bezwaar- en beroepschriften van de provincie Fryslân. Daarin kwam ook de bestelling van de dieselbussen ter sprake.

Arriva begreep niet hoe het kon dat zij de busconcessie verloren hadden terwijl Arriva juist vele tientallen elektrische bussen inzet in plaats van dieselbussen.

Statenlid Elsa van der Hoek: "Wat het aanbod van de vervoerders aan de provincie was is geheim, dus wij gaan verder niet over wie de concessie krijgt. Maar we zijn wel erg verbaasd over de aanschaf van zoveel dieselbussen voor onze provincie. Wij maken ons zorgen over het halen van het afgesproken doel om zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2030 volledig zero emissie busvervoer in Fryslân te hebben. Dat gaat dan bijvoorbeeld om elektrische bussen of waterstofbussen. In de eisen van de vervoerders staat duidelijk dat de vervoerder zich moet inzetten om het materieel zo snel mogelijk zero emissie te krijgen. Hoe gaat Qbuzz dat dan doen? En wat gaat er dan gebeuren met al die dieselbussen?"

Ook maakt de fractie zich zorgen om het personeel en de reizigers in de strijd tussen Arriva en Qbuzz. Van der Hoek: "Zo’n overgang heeft grote gevolgen voor de betrokkenen. Daarom vragen we het college om een goede begeleiding van de eventuele overgang van Arriva naar Qbuzz. En om een zorgvuldige overdracht van het directe en het indirecte personeel. Want het personeel en de reizigers mogen niet de dupe worden."