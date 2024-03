Johannes en Yttje Westra uit Noardburgum 60 jaar getrouwd

wo 27 maart 2024, 17.41 uur

NOARDBURGUM - Johannes en Yttje Westra uit Noardburgum waren op 26 maart 60 jaar getrouwd. Burgemeester Jeroen Gebben bracht woensdag een bezoek om het diamanten echtpaar te feliciteren.



Johannes Westra is geboren in Garyp. Yttje van der Wal in Noardburgum. In 1957 ontmoetten de twee elkaar op de zogenaamde \'huwelijksmarkt’. Yttje liep met de dames richting Quatrebras en daar zag Johannes haar. Hij bracht haar thuis en al snel kregen ze verkering. In 1964 trouwde het jonge stel.



Na hun trouwen verhuisde het paar naar Noardburgum. Ze kochten een huis aan de Veldmansweg. Een fijne straat, zo blijkt, want het echtpaar woont er nog altijd. Mevrouw Westra woont hier zelfs al haar hele leven. Johannes en Yttje hebben drie kinderen. Twee dochters en een zoon. Ze zijn inmiddels ook trotse opa en oma van zeven kleinkinderen.



Het echtpaar Westra stak altijd de handen uit de mouwen. Johannes begon met werken als boerenhulp. Later werd hij opperman in de bouw. Hij werkte door heel Noord-Nederland. Ook Yttje werkte op verschillende plekken. Voor haar huwelijk was ze schoonmaakster bij de notaris in Burgum en stond ze in de winkel Végé in Hurdegaryp. Toen ze getrouwd was werkte ze nog 27 jaar als schoonmaakster bij verschillende bedrijven.



Er is ook tijd voor hobby’s en ontspanning: Meneer Westra houdt van tuinieren en mevrouw Westra van breien en wenskaarten maken. Ook genieten ze beide van hun stacaravan in Zorgvlied.



Het huwelijksfeest wordt gevierd in familiaire kring.

